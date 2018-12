ALERTE ROUGE A DJELFA : Une maladie mystérieuse tue de nombreux ovins

Une maladie mystérieuse et contagieuse menace sérieusement les cheptels au niveau national. En effet ce foyer viral découvert dans la wilaya de Djelfa a déjà fauché plusieurs têtes d’ovins ces derniers jours dont deux à Sed Rehal (80 km au Sud de la wilaya) et un à Feidh Btma (50 km à l’Est de Djelfa) confirme le directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture Hachemi Karim Kaddour. «Les analyses réalisées sur des échantillons de têtes d'ovins dont des cas ont péri dernièrement dans la wilaya de Djelfa n’ont pas révélé encore la nature de cette maladie contagieuse» a –t-il affirmé. Suite à quoi, des échantillons ont été envoyés pour analyses aux laboratoires spécialisés pour déterminer la nature de cette maladie contagieuse, a indiqué M. Kaddour dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail du ministre du secteur, Abdelkader Bouazghi, dans la wilaya de Blida. Et d’ajouter que la nature de cette épizootie sera connue «dès l’annonce des résultats des analyses» soumises aux laboratoires. Ce responsable n’exclut pas que les échantillons envoyés aux laboratoires internationaux, «comme cela est de rigueur dans de pareils cas, à travers le monde» pour «trancher définitivement sur la nature de cette maladie». Mais en attendant, et pour parer à une contagion à grande échelle, le ministère de l’agriculture a instruit «l’ensemble des vétérinaires» du pays en vue d’éviter les déplacements des éleveurs et les échanges entre eux et ce, «jusqu’à confirmation de la nature exacte» de cette maladie, assure Karim Kaddour.