ALERTE, LES EAUX DES DEUX BARRAGES SONT CONTAMINES : Les causes de la pénurie d’eau à Mostaganem

L’alerte a été donnée depuis le laboratoire de l'ADE au niveau de la station de traitement des eaux au niveau des réseaux de distribution, indiquant la présence d’un dangereux crustacé mortel ‘’ Cyclops’’ dans l’eau provenant du barrage ‘’Cheliff’’ le plus grand barrage du MAO d’une capacité d’environ 500 millions de m3, qui alimente toutes les régions de Mostaganem et Oran. En raison du pompage de son eau vers le deuxième barrage de ‘’Krada’’ d’une capacité d’environ 250 millions de m3 et qui alimente l’autre partie de Mostaganem, ce barrage a été également contaminé. L’alerte donnée, l’ADE interdit la distribution des eaux des deux barrages et du coup, Mostaganem est restée plusieurs jours sans eau.

Depuis plus d’un mois, les responsables du secteur de l’hydraulique, et de l’Algérienne des eaux sont au four et au moulin pour trouver une solution au problème ; comment dépolluer les deux barrages avec quels moyens et quelles finances … Selon certains experts en la matière, il est difficile ou presque impossible de vider les barrages, et même cette solution s’avère sans efficacité, car les œufs des crustacés peuvent habiter le sol et qui sera contaminé à son remplissage . La deuxième solution serait les désinfectants, une opération couteuse, mais également risquée du moment qu’il s’agit d’un produit chimique qui pourrait avoir des effets indésirables sur la santé des personnes.

Le temps est à l’attente d’une solution miracle, mais en attendant, l’algérienne des eaux fait des acrobaties pour alimenter la région de Mostaganem en eau potable à partir de la station de dessalement, mais avec les eaux de dessalement, Mostaganem est en déficit , car elle a besoin de 260 mille m3 quotidiennement pour approvisionner les 32 communes. Sachant que la station de dessalement ne produit que 200 mille m3 par jour, l’ADE a ainsi un déficit de 60 mille m3 par jour, ce qui l’a poussée à s’approvisionner de la station de la Macta approvisionnant Oran. C’est pour cette raison que les régions d’Ain Nouissy et Hassi Mamèche, qui sont alimentées à partir de la station de Macta, endurent le problème des coupures d’eau.

La solution existait auparavant, mais elle a été négligée !

Mais comment rendre ces barrages à nouveau entretenus et opérationnels ? La solution d’entretenir les barrages existait auparavant mais elle a été négligée par les concepteurs du projet des barrages qui a couté au pays des milliards de dollars ! Il fallait simplement, planter une couverture végétale tout le long des barrages avant la ceinture de sécurité, pour éviter le contact des animaux morts (sources de l’épidémie) avec la surface d’eau. Des expérimentations révèlent la capacité de certaines plantes à immobiliser ou extraire partiellement les polluants. Mais aucun des responsables n’a pensé avant la réalisation de ces barrages de planter tout aux alentours des espaces végétaux, plantes et autres pour servir de dépolluants et ceinture de sécurité( qui retient l’avancée des animaux attirés par les eaux du barrage). Ainsi, il était nécessaire de planter une couverture végétale qui immobilise les contaminants dans le sol. On se sert des avantages du couvert végétal pour éviter le contact avec la surface d’eau, et les transferts de polluants vers les profondeurs .Les plantes vont davantage absorber et transporter des quantités de polluants vers leurs tiges et leurs feuilles.

Qui sont les Cyclops

Le Cyclops est l’un des plus dangereux crustacés aquatiques de petite taille, mortel, héberge la forme larvaire du parasite .C'est ainsi qu'il contamine l'homme qui l'ingère en buvant de l'eau. Ce genre comprend plus de 100 espèces, vivant toutes en eau douce. Les Cyclops ont une longueur qui varie de 0,5 à 5 mm. Le corps est clairement divisé en deux zones : la partie antérieure, de forme ovale, est constituée par la tête et les cinq premiers segments thoraciques. La partie postérieure, beaucoup plus mince, est constituée du sixième segment thoracique et des quatre segments abdominaux, prolongés par deux appendices caudaux. Le Cyclops est un des genres les plus communs de la sous-classe. Ce genre comprend plus de 100 espèces, vivant toutes en eau douce. Le nom de ce genre vient du mot Cyclops, le cyclope de a mythologie grecque, car les espèces de ce genre ne possèdent qu'un œil médian. Les Cyclops se nourrissent de protozoaires (paramécies par exemple) et de petits crustacés (daphnies), mais aussi de débris animaux et végétaux.