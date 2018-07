ALERTE AUX PRODUITS CANCERIGENES : L’eau minérale et la margarine pointées du doigt

L’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) vient de tirer la sonnette d’alarme et interpelle le ministère du Commerce à prendre des mesures «urgentes» pour protéger les consommateurs des produits cancérogènes, dont l’eau minérale et certaines margarines existant sur le marché.



Selon le président de l’APOCE, M. Mustapha Zebdi, l’eau minérale conditionnée dans des bouteilles en plastique transportées sous la chaleur, et la consommation des margarines peuvent constituer un danger pour la santé des citoyens. Concernant la margarine, le président de l’Apoce affirme que son association a analysé les échantillons de sept marques différentes et seulement trois répondent aux normes en matière d’«acides gras », soit un taux ne dépassant pas les 2%. Il s’agit de la margarine ‘’Sol’’, ‘’Many ‘’et ‘’Fleurial’’. Pour ce qui est des quatre autres marques, « c’est à l’autorité de régulation et du contrôle du ministère du Commerce de divulguer les noms pour ne pas nous accuser de chantage », indique M. Mustapha Zebdi. Pour ce qui est du danger que représente la consommation d’eaux minérales conditionnées dans des bouteilles en plastique, le président de l’Apoce affirme que celles-ci « lâchent des agents toxiques, si elles sont exposées au soleil et peuvent ainsi être nuisibles à la santé des consommateurs. » .A cet effet, M. Mustapha Zebdi appelle le ministère du commerce à adoptés les mécanismes juridiques imposant aux distributeurs de respecter les conditions de réfrigération lors du transport de marchandises dans des zones chaudes.

Isamin

