AL-MENDJEL ARRIVE A MOSTAGANEM : Metidji Hocine sous enquête

Hocine Metidji, patron du Groupe hyponyme, qui produit les célèbres pâtes Safina, qui était depuis plusieurs semaines en France, dès son entrée en Algérie, il a été convoqué ce dimanche ,16 juin 2019, à la Gendarmerie nationale, pour lui notifier son interdiction de sortir du territoire national et remettre son passeport à la section de recherches de la Gendarmerie nationale de Bab Jdid à Alger. Ainsi Hocine Metidji est interdit de quitter l’Algérie et risque de rejoindre son ami Ouyahia à El Harrach, vu le poids des accusations qui peuvent être portées contre lui.

Ce grand milliardaire qui a été propulsé par les Bouteflika en faisant main basse sur l’agroalimentaire en créant les Grands Moulins du Dahra à Mostaganem en 2000 et devint le producteur exclusif de la marque SAFINA, après qu’il s’est accaparé des usines étatiques de l’ouest , l’ERIAD de Sidi Bel Abbés et la maïserie de La Tafna de Maghnia et Sétif pour devenir en quelques années le puissant grand holding qui regroupe une dizaine d’ Entreprises ‘’ ETANCHAL, Transport de Marchandises, le Comptoir du Maghreb, Les Grands Moulins du Dahra, Les Moulins de la Chorfa et La Maïserie de la Tafna’’

L'homme qui soufflait à l’oreille de Bouteflika, devient par la force de ses relations avec sérail de la monarchie Bouteflkienne le maitre de la wilaya de Mostaganem, un wali BIS. Il s’accapare d’un terrain agricole de plus de 40 hectares à Kheir Eddine dans la wilaya de Mostaganem, et érige un prestigieux Club équestre « Haras Hocine El Mansour’’ qui devient au fil des années, la résidence hôte des émirs, d’Ouyahia et ses ministres. En 2016, c’est Ouyahia en personne en costume de chef de cabinet de la Présidence qui inaugure un tournoi d'équitation organisé par Metidji Hocine et par la même occasion, il offre un jeune cheval hollandais d’une valeur de 2 milliards de cts à Abdelaziz Bouteflika, par le biais de son représentant Ahmed Ouyahia. Metidji est propriétaire de plusieurs terrains agricoles et d’assiettes foncières détournées via ses relations. L’enquête pourrait dévoiler beaucoup de surprises et les investigations pourraient lever le voile sur plusieurs ministres et wali impliqués …