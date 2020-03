AL BARAKA BANK-SNTE : Crédit Halal pour les travailleurs et retraités de l’enseignement

Le syndicat national des travailleurs de l’éducation SNTE a signé un partenariat avec la Banque islamique El Baraka bank, afin de permettre aux travailleurs de l’enseignement de contracter des crédits « Halal ». Les crédits concerneront les travailleurs et les retraités de l’enseignement, ayant moins de 70 ans et une rente dépassant les 40 000 DA a indiqué Echourouk. Le contractant doit contribuer avec 20 % du crédit, et le remboursement se fera dans une échéance de 4, ou 5 ou bien 20 ans, selon le service fourni. En outre, El Baraka Bank met à disposition, des travailleurs et retraités de l’éducation, les prêts à la consommation sous forme « d’El Mourabaha ». Par ailleurs, le dossier à fournir pour la demande du crédit Halal se résume à un formulaire de demande de prêt, à retirer auprès des agences de la banque, ainsi qu’une facture pro-forma du produit, certifiant qu’il est fabriqué localement, indique encore la même source.