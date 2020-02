AIR FRANCE : Ouverture de 17 nouvelles liaisons vers l’Algérie

Le groupe Air France a annoncé ce mardi 18 février dans un communiqué, qu’il renforce sa desserte de l’Algérie et démultiplie son offre vers 6 wilayas du pays, au départ de Paris et des régions françaises. Les wilayas concernées et citées par le communiqué sont Alger, Bejaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen. Air France précise que « ces vols seront assurés par Air France et Transavia à compter d’avril 2020, et renforceront les liens forts entre la France et l’Algérie ». En effet, « cinq nouvelles routes vers deux destinations pour Air France au départ de Paris Orly, Marseille, Toulouse et Nice. Et douze nouvelles routes vers six destinations pour Transavia au départ Paris Orly, Lyon et Montpellier », lit-on dans le communiqué. Par ailleurs, la compagnie indique que « l’offre en nombre de sièges entre Paris et Alger sera doublée avec au total de 49 vols hebdomadaires au départ de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, ouvrant l’accès au vaste réseau long et moyen-courrier d’Air France ». Et « pour la saison été 2020, Transavia ouvrira de son côté 12 routes vers 6 destinations ».et triplera ses fréquences entre Lyon et Alger, avec 6 vols par semaine. En conclusion, Air France indique que « ce programme de vol et les droits associés sont soumis à l’approbation de l’aviation civile algérienne ».