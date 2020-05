AIR ALGERIE : Vers la reprise des vols internationaux

Le porte-parole officiel et chargé de communication d’Air Algérie, Amine Andaloussi a révélé au quotidien arabophone « El Bilad », que la compagnie aérienne Air Algérie se prépare à la levée des restrictions sur les vols internationaux, et attend uniquement la réouverture de l’espace aérien international afin de pouvoir reprendre ses services et les vols. Amine Andaloussi, a en outre précisé que la compagnie compte imposer aux passagers et à son personnel; des mesures préventives contre le Coronavirus, le respect de la distanciation sociale de sécurité sera également de mise au niveau des aéroports et à bord des avions, ainsi que d’autres restrictions qui seront dévoilées prochainement. Par ailleurs, et en évoquant une date fixe de reprise, le porte parole d’Air Algérie a précisé que jusqu’à présent la compagnie nationale n’a encore rien émis à ce sujet car cela dépend des autres pays; puisque l’espace aérien international est toujours fermé, en raisons du confinement décrété par plusieurs nations face aux dangers qui menacent les voyageurs et le risque de contamination par le nouveau coronavirus. Dans le même contexte, Amine Andaloussi prévoit une reprise d’une partie des vols dès la levée du confinement en Algérie prévue initialement pour le 14 mai , suivant en parallèle l’évolution de la situation sanitaire dans le pays et dans le monde.