AIR ALGERIE : Une réduction de 50% vers les grandes villes de Grand Sud

Une réduction de 50% sur les vols de la compagnie aérienne nationale Air Algérie sera opérée sur les dessertes à destination des grandes villes de grand sud. Lors de sa visite de travail à Biskra, le ministre de tourisme, de l’artisanat et de travail familial, Mohamed Hamidou, a annoncé que la compagnie aérienne nationale Air Algérie offrira 50% de réduction sur ses vols vers les villes de grand sud. « Il sera convenu avec l’entreprise nationale de navigation aérienne, Air Algérie de réduire à le moitié ; soit jusqu’à 50%, le coût les billets d’avions vers les zones sahariennes et les wilayas de désert algérien », a annoncé le ministre lors de sa visite. Ainsi, ces réductions opérées dans le cadre de la promotion de tourisme saharien, seront effectués dès la reprise les vols. Cette réduction permettra, selon M. Hamidou, « d’encourager le tourisme domestique et de découvrir les régions touristiques de sud algérien ». Par ailleurs, le ministère de tourisme avait également annoncé la signature d’une convention avec Air Algérie, qui entreront en vigueur entre octobre 2020 et mars 2021, visant à promouvoir le tourisme saharien, et permettra de réduire de moitié le prix du billet d’un vol en aller et retour Alger-Tamanrasset.