AIR ALGERIE : Une liaison Oran –Bruxelles à partir du 20 juin

Air Algérie ouvrira sa ligne internationale Oran-Bruxelles, à partir du 20 juin prochain, a dévoilé hier cette compagnie nationale de transport aérien dans le programme de la saison estivale. «Air Algérie, compagnie aérienne nationale, annonce l’extension de son réseau de transport régulier international par la mise en place de sa liaison vers la capitale belge à compter de jeudi 20 juin 2019», lit-on dans le programme. Cette liaison aérienne, sera assurée chaque jeudi par des Boeing 737 800 NG, commercialisés en version bi-classes «20 sièges classe affaires et 135 sièges classe économique», en opérant la rotation Oran-Bruxelles-Oran, précise la même source. Une tarification spéciale de lancement est proposée pour Oran-Bruxelles-Oran à partir de 46.000 DA en toutes taxes comprises (TTC) en aller-retour. Les voyageurs souhaitant emprunter les vols de AH, pourront réserver leurs billets via l’interface web et effectuer leurs achats par cartes de paiement : Visa, MasterCard ou CIB et EDAHABIA.