AIR ALGERIE : Un vol de rapatriement Alger-Paris prévu le 22 octobre

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé qu’un vol de rapatriement Alger-Paris est prévu pour le 22 octobre en cours. Dans un communiqué publié sur Facebook, Air Algérie a précisé que le vol est ouvert à la réservation via son « call center » à partir de ce vendredi 16 octobre l’achat de billet sera possible en agence (Audin, Hôtel Aurassi et Terminal) et ce, à partir de dimanche prochain. « Dans le cadre des vols de rapatriement opérés par Air Algérie, la destination suivante est prévue au départ d’Alger vers : Paris, Charles De Gaulle, le 22 octobre 2020 », lit-on dans le communiqué. Air Algérie ajoute que les clients doivent être : « Ressortissants, résidents ou détenteurs de visa type D pour l’espace Schengen ». La compagnie aérienne demande aux clients de s’assurer qu’ils remplissent les conditions d’entrée aux pays de destination en consultant les sites web gouvernementaux.