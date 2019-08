AIR ALGERIE : Trois avions déroutés suite à un orage

Trois (3) avions de la compagnie nationale Air Algérie, devant atterrir ce mercredi en fin d’après-midi à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene, ont été déroutés vers d’autres aéroports du pays, apprend-on auprès de la cellule de communication de la compagnie nationale. “Pour cause de mauvaise météo, trois avions de la compagnie Air Algérie ont été déroutés vers les aéroports d’Oran et de Bejaïa par mesure de sécurité”, a affirmé à l’APS la même source. Les trois vols concernés sont les vols internationaux Londres-Alger, Le Caire-Alger ainsi que le vol intérieur Tamanrasset-Alger. Les trois avions devaient atterrir au niveau de la nouvelle aérogare d’Alger entre 18h et 19h, a-t-on encore précisé. Les passagers des trois vols concernés sont pris en charge par les services d’Air Algérie et seront rapatriés vers leur destination initiale dès l’amélioration des conditions climatiques autour de la capitale, Alger, a-t-on ajouté.