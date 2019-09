AIR ALGERIE : Près de 4 milliards pour sauver la compagnie

D’après les dispositions contenues dans l’avant-projet de Loi de finances 2020, le gouvernement algérien projette de venir en aide à la compagnie aérienne Air Algérie en difficulté financière et qui risque la faillite. L’État algérien va ainsi permettre au Trésor public d’apurer le crédit bancaire d’Air Algérie, d’une valeur de 3,8 milliards de dinars. Ce montant concerne le règlement des acomptes exigés par les deux constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus, dans le cadre de l’acquisition de trois Boeing, cinq Airbus et six ATR. L’avant-projet de loi précise que cette décision intervient suite au « rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) du 14 novembre 2017 sur la situation financière d’Air Algérie et qui fait état de l’importance des difficultés financières auxquelles se trouve confrontée l’entreprise ».