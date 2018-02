AIR ALGERIE : Ouverture de plusieurs dessertes en Afrique

Le ministre algérien des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalene a annoncé que, dans le cadre du développement de la compagnie aérienne publique, Air Algérie va assurer de nouvelles liaisons avec plusieurs capitales africaines au second semestre 2018, avec la réception de la nouvelle aérogare internationale d’Alger. Le plan de développement d’Air Algérie prévoit, dès réception du projet d’extension de l’aéroport international d’Alger, le lancement de nouvelles lignes aériennes vers Brazzaville, Libreville, Yaoundé, Addis-Abeba et Conakry. Le ministre a reconnu que l’activité d’Air Algérie en Afrique est très limitée et se base essentiellement sur le transit à partir et vers l’Afrique avec l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie et le Moyen-Orient et que jusqu’à présent, les lignes directes vers les pays africains demeurent très restreintes en raison des faibles relations économiques et touristiques. C’est l’entrave majeure à l’élargissement du réseau de transport aérien au niveau continental.