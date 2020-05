AIR ALGERIE : Les pilotes refusent la réduction de 50% des salaires

Dans un communiqué, le Syndicat a indiqué « La direction générale d’Air Algérie a organisé le 14.05.2020 une réunion secrète avec quelques partenaires sociaux, déclenchée par téléphone et sans invitation officielle ». Selon la même source : « Essentiellement la direction générale n’a trouvé de solutions que de réduire de 50% les salaires des reliquats de congés (congés refusés pendant des années à cause de la tension de travail), bafouant ainsi l’annonce mercredi du port-parole de la Présidence de la République qui rassure les travailleurs de ne pas toucher aux salaires. » « Nous refusons cette proposition et maintenons notre position à savoir ne pas négocier une réduction de salaires sous aucune forme », écrit le Syndicat des pilotes de lignes d’Air Algérie. Le Syndicat explique : « Nos salaires ne sont pas fixes comme les autres compagnies et sont majoritairement tributaires des heures de vols réalisées. De ce fait, le protocole salarial dont nous sommes signataires, a déjà pris en compte le cas de baisse d’activité, qui se répercute systématiquement par une diminution conséquente du salaire. » « Il est évident que toute négociation concernant le salaire n’est qu’une provocation ayant pour but de semer la confusion et détourner l’attention sur les vrais chantiers à entamer », indique le Syndicat qui estime que « de vrais solutions managériales existent, afin de sauver notre chère compagnies autres que la réduction des salaires. »