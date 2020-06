AIR ALGERIE : Le pavillon national se prépare pour une éventuelle reprise

Air Algérie se prépare pour une reprise prochaine, dès la levée du confinement qui se fera progressivement en Algérie à partir du 14 juin. La compagnie aérienne a publié une batterie de mesures sanitaires auxquelles sera soumis l’ensemble de ses clients à bords de ses avions. Parmi les mesures annoncées et prises par la compagnie, il s’agit de la prise de température systématique des passagers, l’obligation de port du masque de protection, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique, le respect de la distanciation physique entre les voyageurs (1,5 m), ainsi que la désinfection et stérilisation minutieuse des appareils d’Air Algérie. En outre, et concernant les dates de reprise, aucune date n’a été officiellement avancée par la compagnie, par contre et selon le quotidien » El Moudjahid » la reprise des vols domestiques interviendrait à compter du 14 juin, tandis que pour les vols internationaux, Air Algérie prévoit de relancer les vols commerciaux en deux programmes distincts, une reprise des vols à compter du 26 juin vers les pays du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne, ainsi que certains pays du Proche-Orient, tandis que les liaisons avec les pays de l’espace Schengen, elles pourraient reprendre dès le 1er juillet, rapporte le même journal, en revanche cette reprise reste conditionnée par l’autorisation des plus hautes autorités algériennes. Pour ce qui concerne la tarification pour les différentes destinations, Air Algérie n’a pas encore tranché, mais elle envisage une reprise progressive, avec seulement 30 % de la capacité de remplissage de ses appareils.