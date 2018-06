AIR ALGERIE : La moitié de la flotte va être remplacée

La flotte d’Air Algérie est vieillissante. C’est le constat fait par le ministre des Transports, M. Abdelghani Zaalane. À en croire les propos du ministre, 30 avions de la compagnie nationale cumulent plus de 20 ans de service. Sur son site internet, la compagnie affirme tout le contraire. Sur les fiches techniques présentées, il est écrit que l’âge moyen de ses appareils est de 11 ans. Selon les dires du ministre, les appareils vieillissants représentent plus de la moitié de la flotte. La compagnie devra donc débourser de l’argent dans les années à venir pour lui donner un coup de jeune. Ainsi, la compagnie aérienne nationale se voit dans l’obligation d’acquérir de nouveaux appareils. Dans le cas contraire, les avions d’Air Algérie risquent de rester cloués au sol pour cause de non-conformité aux normes internationales.