AIR ALGERIE : Changements à la tête des filiales

La direction générale de la compagnie nationale aérienne, Air Algérie, a procédé, à des changements au niveau des directions des filiales Cargos et catering. Ces changements interviennent dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie, laquelle vise à donner un nouveau souffle à la compagnie, notamment, en matière de qualité de service. Le responsable de la communication de la Compagnie, Amine Andaloussi a notamment évoqué un changement des représentants de la compagnie au niveau des aéroports de Nice et Madrid, le mois de novembre prochain. Mouloud Arroudj, directeur général du catering, a notamment été démis de ses fonctions remplacé par Mohamed Ammari. Quant au Directeur général de filiale Cargo (fret), d’Air Algérie, M. Yahia Hasnaoui, il vient notamment d’être remplacé par Midou Mohamed. Bakhouche Alleche, PDG d’Air Algérie a récemment rencontré les représentants des travailleurs et les partenaires sociaux afin de faire état de la situation de l’entreprise et des réformes en cours. Dans sa stratégie de transformation, la compagnie nationale d’Air Algérie se fixe trois grands axes de travail : les mises à jour par rapport aux évolutions technologiques, le renforcement et l’optimisation de la flotte et la révision de certains décrets et lois concernant les taxes.