AIR ALGERIE AU PIED DU MUR : Un des PNC du vol ah 3060 suspecté de coronavirus

Le PNC suspecté est venu à bord du vol AH3060 en compagnie de 131 passagers dont 24 membres de l’équipage d’air Algérie et deux bébés. Rappelons que les 24 membres de l’équipage du vol AH3060 (13 ont pris le vol d’Emiraties à destination de Pékin le 27/02/2020 et 11, l’équipage du vol AH3060) auraient été tous libérés après un petit contrôle de température à leur arrivé à Alger, alors que l’OMS prévoit 14 jours en quarantaine. Car c’est après les 14 jours qu’on peut détecter le virus. Ainsi, le cas du PNC suspecté, obligera l’autorité sanitaire a convoqué tous les passagers qui ont voyagé avec lui et met la direction d’air Algérie au pied du mur. Notons qu’Air Algérie avait suspendu ses vols vers la Chine depuis le 3 février en raison de l’épidémie du coronavirus et le ministère la santé avait confirmé l’information, mais, les responsables d’air Algérie quelques heures après les déclarations du ministre ont dépêché , un équipage de 15 personnes (2 commandants de bord, un co-pilote et 12 PNC) à bord d’un avion A330 sur le vol AH 360 pour rapatrier des employés d’Air Algérie qui sont allés pour des raisons inexpliquées à Pékin via Dubai sur le vol EK758 d’Emiraties.