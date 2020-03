AIN TURK (ORAN) : Arrestation d'une bande de cambrioleurs

En cavale depuis trois longue mois, trois cambrioleurs, jusque-là non iniquités, ont été appréhendés par les services de sécurité au niveau d’un barrage à Ain Turck et ont été transférés au siège de la sûreté de la daïra. Une fois la procédure terminée, les trois mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur près du tribunal de Ain Turck, qui a décidé de leur détention préventive en attendant leur comparution en audience. Pour le chef d’inculpation d’association de malfaiteurs, suivi de vol par effraction, les trois individus sont accusés d’avoir cambriolé la villa d’un marin pécheur sise au Boulevard Millenium où ils ont réussi à lui dérober une forte somme d'argent estimée à 4 milliards de cts en plus des 1,20.000 Euros, des bijoux de valeur et trois véhicules de luxe. La genèse de cette affaire remonte à 2 mois, lorsque le propriétaire de la villa, un pêcheur, a déposé une plainte auprès des services de police relevant de la 9ème sûreté urbaine, pour le cambriolage de sa maison. Le plaignant a fait état du vol de sommes importantes d’argent en dinars et en euros. Selon la plainte, 120.000 euros, ont été volés ainsi qu’un lot de bijoux estimé à quelques milliards, trois véhicules touristiques, une Polo Volkswagen, une Peugeot 208 et une Renault Campus ainsi qu’une motocyclette. Les éléments de police de la 9ème sûreté urbaine, en collaboration avec le service central de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’Oran, ont réussi après investigations à mettre la main sur 3 cambrioleurs alors que le 4ème est toujours en fuite. Les services de sécurité apprend-on, ont identifié les malfrats en exploitant les renseignements fournis par le plaignant sur les personnes qui se rendaient chez lui et avaient une idée de ce qu’il pouvait garder dans sa maison comme biens. Le 1er suspect est un soudeur, ayant effectué des travaux dans la maison de la victime, sans les terminer en promettant de revenir ultérieurement. Ce dernier a été arrêté et il a dénoncé ses complices. Les suspects avaient déjà été remarqués par les services sécuritaires dépensant des sommes faramineuses dans les cabarets d’Ain El Turck. La perquisition des domiciles des mis en cause a permis aux policiers de récupérer la somme de 4 milliards de cts, des bijoux en or, ainsi que les trois véhicules et la motocyclette volée.