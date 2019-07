AIN TURCK : Une dizaine de baraques érigées illicitement, démolies

Conformément aux instructions du wali d’Oran, en matière de lutte contre les constructions illicites érigées sur les plages, et plus particulièrement celles de la station balnéaire d’Ain Turck, une dizaine de baraques construites illégalement ont été démolies depuis le début de la saison estivale. Selon des sources proches de l'APC, ces baraques de fortune ont été construites par les propriétaires de solarium, en vue de la vente de produits de consommation et de cigarettes. Avant l'ouverture de la saison estivale, une instruction de la wilaya d'Oran, qui interdit toute installation de baraques sur les plages de la contrée d'Aïn El Turck, versées dans la vente de fruits et autres produits de saisons, a été adressée aux communes côtières. Cette instruction vise notamment à endiguer un tant soit peu l'enlaidissement des prestigieuses plages de cette côte durant la période estivale par ces activités saisonnières informelles, qui sont à l'origine de multiples désagréments et autres contraintes pour les vacanciers.