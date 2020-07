AIN TURCK (ORAN) : Sit-in de travailleurs du pré- emploi devant l'ANEM

Des jeunes citoyens employés dans le cadre du pré-emploi et filet social ( Cid ),de la commune de Mers El kebir ont observé jeudi matin un sit-in de protestation devant le siège de l'Anem pour revendiquer la régularisation de leurs salaires impayés des mois de janvier 2020 , ainsi que les mois de mai et juin de l'année en cours. Parmi leurs revendications , les protestataires citent entres autres, « l’intégration de tous les travailleurs recrutés dans le cadre du pré-emploi et du filet social dans des postes permanents et le lancement de l’opération de régularisation de la situation de ces travailleurs en associant leurs représentants ».Selon leurs représentants, ces derniers ont à maintes reprises solliciter les responsables de l'ANEM et de la direction du travail en vue de leur régularisation mais aucune suite ne leur a été réservée jusqu'à ce jour. Devant cet état des faits, ils interpellent le chef de la daïra de Ain Turck pour intervenir auprès des services concernés en vue de leur régularisation dans les meilleurs délais, du fait qu'ils sont sans aucune ressource financière.