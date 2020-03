AIN TURCK (ORAN) : Mobilisation de la société civile à l'hôpital ‘’Medjeber Roumi’’

Les membres de la société civile de la daïra de Ain Turck sous la supervision du délégué de daïra de Ain Turck Mr Zouaoui, ont entamé une action d'hygiène et de propreté au niveau de l'hôpital ‘’Medjeber’’ de la commune de Ain Turck. À travers un grand volontariat, une cinquantaine de jeunes bénévoles membres de la société civile de la daïra de Ain Turck ont opéré un nettoyage et une désinfection des façades et pavillons de cet établissement, en plus des ruelles et places publiques avec des détergents et ce, pour réduire les risques de contamination au coronavirus. Les volontaires et bienfaiteurs ont commencé par cotiser entre eux et acheter plusieurs fardeaux de détergents pour commencer cette louable opération, à partir de la place publique, avant de sillonner la coquette ville. En parallèle, une équipe munie d’un mégaphone a lancé une campagne de sensibilisation en faisant du porte-à-porte pour appeler les citoyens à appliquer les strictes règles d’hygiène mais aussi pour expliquer les précautions à prendre lors des déplacements. Ce premier contingent de volontaires n’a pas tardé à être rejoint par d’autres citoyens pour lui prêter main forte, tandis que les commerçants et autres mécènes mettent la main à la poche pour contribuer à l’achat des détergents, des pulvérisateurs, des masques et gants. Les femmes se sont impliquées de leurs côtés, en procédant au lavage des rues à grande eau. Les initiateurs rencontrés sur les lieux soutiennent que cette action sera prolongée durant tout le week-end, d’autant plus que les bienfaiteurs se sont engagés à leur fournir tous les moyens dont dispose ces bienfaiteurs pour mener avec efficacité cette opération des plus utiles en cette période de psychose générale.