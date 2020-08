AIN TURCK (ORAN) : Malgré le nettoiement, les plages de nouveau salies

Quelques jours après le nettoiement des plages de la daïra de Ain Turck, voilà que certains de ces lieux de loisir se trouvent déjà dans un état lamentable. La plage « Saint Rock», dans la commune de Ain Turck , n’a pas échappé à ce destin réservé aux lieux visités par des familles et des jeunes privés de tout civisme. Ces personnes ne se sont pas contentées d’enfreindre la loi interdisant l’accès aux plages durant la période du confinement, mais elles ont sali les lieux alors que les services de l’APC ainsi que des associations y ont mené des opérations de nettoiement en prévision de la réouverture de ces espaces. Ce constat a été fait au niveau d’autres plages dont celles de Bouisville et de Paradis plage où l’on enregistre des déchets qui jonchent les lieux malgré l’existence de bacs à ordures en nombre suffisant. Ces comportements irresponsables donnent un avant goût de la situation des plages après la réouverture programmée ce samedi par les autorités. Le lancement de la saison estivale, exceptionnellement retardée par la pandémie du coronavirus, s’effectue dans des conditions difficiles et une menace potentielle d’une augmentation des cas de malades en raison des rassemblements dans les plages et la difficulté d’assurer une distanciation effective entre les estivants. Il n’en reste pas moins que les baigneurs devraient prendre leurs précautions et agir en toute responsabilité afin que les loisirs ne se transforment en cauchemar.