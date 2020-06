AIN TURCK (ORAN) : Les résidents de Cap Falcon crient à l’insécurité

Les résidents du village Cap Falcon relevant de la commune de Ain Turck ne savent plus à quel saint se vouer devant le vide sécuritaire et les agressions et les bagarres entre bandes rivaux qui sont enregistrés tous les soirs vers les heures tardives sans aucun respect des mesures préventives et sécuritaires du COVID19. Ils dénoncent “le climat d’insécurité” qui règne dans leur village qui abrite actuellement plus de 4000 âmes si ce n'est plus avec l'installation d'un bidon ville composait de baraques et construction illicite qui est érigé dans cette côte. Ainsi, ils étaient une cinquantaine de citoyens à s’être rassemblés pour dire “halte à l’insécurité” et exiger le renforcement des structures de sécurité dans leur village balnéaire. “Chaque jour on fait face à de multiples agressions, sans que personne bouge le petit doigt”, dénoncent-ils. Ces citoyens en colère citent les exemples des arrêts des clandestins qui transitent dans leur village avec des filles de mœurs légères qui, selon eux, sont devenus de véritables repaires pour les brigands en tous genres. “Vendredi dernier, un jeune homme de la ville de Tiaret a été violemment agressé par des voyous, qui sont connus des services de sécurité”, dira un manifestant. Pour d’autres habitants, les pouvoirs publics ont “abandonné” leur village côtier qui accueil chaque saison estivale des milliers de touristes qui viennent passer leurs vacances dans cette superbe plage avec son sable doré.. Pour rappel, en mai 2017, ces mêmes villageois avaient fermé la RN pour exiger l’installation d'une sûreté urbaine de police à proximité de leur localité, mais force est de constater que cette demande n’a pas trouvé un écho favorable auprès des autorités concernées, ce qui encourage ces individus à commettre leur dictat devant le vide sécuritaire.