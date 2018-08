AIN TURCK (ORAN) : La Corniche livrée au vice et au vide culturel

Cette saison estivale au niveau du chef-lieu de la daïra d’Ain Turck, aucune activité culturelle ou autres festivités n'ont été organisés au niveau des grandes places publiques notamment, celles du 20 août, ni encore moins celle de l'esplanade de paradis plage mis à part, les petits manèges payants. Bien que la saison estivale tire à sa fin, les soirées restent encore moroses et tristes. Malgré l’initiative de quelques jeunes de la localité qui organisent au niveau des plages, des soirées musicales, une majorité des estivants se plaint toujours du vide culturel qui y règne. La situation fait dire à certains visiteurs que la ville n’offre au touriste que les plages. Les arrivants n’ont pas le choix de sites à visiter, bien qu’ils soient très nombreux dans la région. Pourtant, Ain Turck possède de très grandes richesses et des lieux touristiques si huppés. Quelle belle époque nostalgique gravée dans les veines de nos heureux veinards ayant vécu cette fantastique épopée, loin des méticuleux regards indiscrets, forçant un désir de vivre autant que l'on délaisse le passé? Pour que le vent l'emporte dans l'après futur de cette très belle ville avec ses deux îles notamment, celle ‘’îles des Abibas’’ et la seconde des ‘’îles planes des andalouses’’ antique et moderne peut émerveiller le plus exigeant des touristes. Des sites antiques remontant jusqu’à la période phénicienne, romaine et vandale à l'image du rocher de la vieille. Le tourisme historique et culturel peut fleurir, rien qu’on mettant les moyens. Les sites culturels comme les zaouïas, peuvent générer de l’activité touristique, à l’instar des zaouïas de Sidi Bouameur et Sidi El Bahri qui sont très fréquentées par les visiteurs où ils font souvent escale avant d’aller se baigner. À noter aussi qu’à Cap Falcon et El Ançor, les belles plages des Andalouses et les ‘’Corailleurs’’, des sites antiques sont à mettre sur la carte touristique de la région. Ces derniers peuvent attirer un grand nombre de touristes. Parallèlement à ces attraits naturels et innés, la corniche oranaise de Ain Turck pouvait très bien programmer de l’animation culturelle durant cette saison, vue que les lieux pour abriter des galas et des activités artistiques sont nombreux, tels, le camping de claire fontaine, le théâtre de verdure de Trouville Hachemi Hantaz, la pinède du CREPS, les deux grandes places de Vassas et du 20 Août, ainsi que le stade de la ville qui peut également être exploité pour les grandes soirées. Pourtant, les estivants sont très demandeurs, surtout des soirées avec les vedettes de la chanson ou des pièces théâtrales, ainsi que des soirées pour enfants. Enfin, les estivants espèrent que la saison prochaine, les nuits de la ville seront plus animées. L’activité touristique va de pair avec l’animation culturelle et artistique car les estivants en majorité viennent pour passer des séjours. Le soir venu, ces derniers cherchent des activités et des lieux pour se divertir mais, hélas, ils ne trouvent rien à Ain Turk à part, la prostitution, les cabarets dancing et l'alcool qui coule à flot. Pourtant, il y a juste quelques années, les soirées étaient toutes animées par des galas artistiques et des activités culturelles.