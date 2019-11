AÏN TURCK (ORAN) : Des investisseurs de la zone touristique interpellent le wali

Ils sont confrontés à cet épineux problème de la délivrance du permis de construire qui tarde à venir, depuis plus de trois mois d'attente, lequel est bloqué au niveau des services de la wilaya d'Oran pour des motifs inconnus, selon la déclaration d'un investisseur qui nous a avoué qu'il a déposé son dossier complet au niveau des services compétents de la wilaya d'Oran. Malheureusement à ce jour, n'ont pas encore pu récupérer ce fameux document pour relancer leurs projets qui sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, bien que la délivrance du permis de construire ne dépasse guère les quinze jours à partir de la date de dépôt du dossier complet, conformément aux dispositions légales, notamment les clauses du cahier des charges. À Oran, la demande d’octroi du foncier est en hausse et les zones existantes sont insuffisantes. Il faut savoir aussi, que les procédures de restitution des terrains, dont les attributaires possèdent des actes de propriété, sont compliquées, alors que pour les terrains qui ont été octroyés sur la base d’un simple acte de concession, les services du domaine public peuvent enclencher la procédure de leur récupération en cas de non respect de cahier des charges. Le développement et la modernisation de zones industrielles constituent l’une des priorités majeures du gouvernement pour lesquels d’importants fonds d’investissement ont été dégagés.

Pour cela, il faut éradiquer définitivement les entraves bureaucratiques qui empêchent lamentablement l'essor du tourisme. Dans le même registre, il est impératif de fouetter les consciences dans ce volet et de tenter ainsi de redresser la barre du secteur du tourisme afin d'absorber le chômage en premier lieu qui sévit dans cette côte balnéaire de l'ouest du pays. Mais aussi, il faut contribuer à donner une belle image à cette ville côtière , qui s'apprête à abriter un évènement international et que sont les Jeux méditerranéens 2021 et de surcroît pour une contrée qui a été désignée comme zone d'appui. Pour cela, il est temps que les pouvoirs publics et à leur tête le wali d'Oran, Djelaoui Abdelkader interviennent pour mettre un terme à ces pratiques des différents blocages des dossiers de délivrance des permis de construire, afin que ces futurs investisseurs puissent enfin réaliser leurs projets d'envergure dans les délais prévus et ce, pour le bien de la promotion du tourisme, l'un des poumons de l'économie du pays, et un moyen idoine pour tenter, un tant soit peu, de redorer le blason de la prestigieuse contrée côtière d'Aïn El-Turck qui est actuellement défigurée par ces constructions inachevées des différents projets structurants qui sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, pour des contraintes de la mauvaise gestion du patrimoine relevant du domaine de l'investissement touristique du pays.