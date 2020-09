AIN TURCK (ORAN) : Démantèlement de 2 réseaux de passeurs de migrants

Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et agissant sur information, les éléments de la sûreté de daïra de Ain Turck dans la wilaya d’Oran ont réussi à démanteler deux réseaux de passeurs et saisir du matériel. Les deux réseaux de malfaiteurs spécialisés dans l’organisation de tentative d’émigration clandestine démantelés sont composés de six (06) individus, âgés entre 20 et 36 ans. Ainsi les éléments de la sûreté de daïra de Ain Turck ont procédé durant cette opération d’arrestation à la saisie de deux embarcations, des moteurs d’une puissance de 120 chevaux, des gilets de sauvetage et un montant de 465 millions de centimes. Ce coup de filet a été réalisé grâce à des investigations lancées sur la base d’information, a encore ajouté la même source. Tous les mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de la daïra de Ain Turck, ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.