AIN TURCK (ORAN) : Démantèlement d'un réseau de faussaires de billets de banque

Les éléments de la sûreté urbaine de la daïra de Aïn Turck dans la wilaya d’Oran ont identifié un réseau de faussaires de billets de banque composé de trois trafiquants , âgés entre 20 et 27 ans au niveau de la localité du chef-lieu de la commune de Aïn Turck .Les mis en cause qui s'apprêtaient à écouler la fausse monnaie sur le marché de la ville sont impliqués aussi, dans une affaire d'imitation de marque étrangère en plus de la détention de produits psychotropes. Leur arrestation est intervenue suite à des informations parvenues aux policiers, indiquant que les malfaiteurs utilisaient un logement locatif à Aïn El Turck pour la commercialisation de stupéfiants. Les recherches enclenchées ont donné lieu à l'arrestation d'un premier individu en possession d’un montant de 21.000 DA en faux billets de banque et en coupures de 1.000 DA. Cette somme devait être écoulée sur le marché ont conclu les enquêteurs. Après une perquisition effectuée au domicile loué, les policiers ont arrêté 2 autres complices et saisi 200 comprimés psychotropes de différentes marques, ainsi que du matériel utilisé pour la falsification dont une unité d'impression, du matériel pour découper du papier, du papier aluminium, de la craie, de la peinture entre autres. Présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de Aïn Turck pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs, trafic de billets de banque et commercialisation de psychotropes, tous les mis en cause ont été écroué en attendant leur comparution en audience.