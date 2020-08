AIN TURCK (ORAN) : Campagne de sensibilisation contre les risques routiers

Les membres de l'association nationale de prévention des accidents de la circulation avaient lancé durant ce weekend une campagne de sensibilisation sur les comportements dangereux ayant causé différents drames et accidents mortels qui ont été enregistrés au niveau des routes de la corniche Oranaise. Les organisateurs ont précisé que cette campagne, qui coïncide avec le lancement de la saison estivale, touchera plusieurs communes de la wilaya et s’étalera tout au long du mois d’août, avec pour objectif de sensibiliser, en collaboration avec les services de la Sûreté nationale et de la Protection civile, un plus grand nombre de conducteurs sur le danger de certains comportements, tels que les dépassements dangereux, l’excès de vitesse et le stationnement anarchique. «Cette campagne cible la catégorie de jeunes, responsables d’un grand taux d’accidents. Le choix de la localité d’Ain El Türck pour lancer cette campagne s’explique par la forte affluence des estivants qu’elle connaît depuis la levée de la mesure de fermeture des plages», a indiqué M. Boutalbi Mohamed-Amine, membre du bureau d’Oran de l’Association. La campagne de sensibilisation concernera les conducteurs venant des différentes wilayas du pays qui méconnaissent la nature des routes de la région, a-t-il dit. Le week-end dernier, trois accidents ont été enregistrés sur la route de la corniche. Les conducteurs impliqués dans ces drames venaient de l’extérieur de la wilaya d’Oran.