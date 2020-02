AIN TURCK : Deux anciens vice-présidents de l'APC acquittés en appel

La cour d’Oran a acquitté, en appel, l'investisseur Ibrir Khelifa en compagnie de deux anciens adjoints au maire d’Aïn El Türck, en l’occurrence Mustapha et Boualem ainsi que la chef de service de l'urbanisme Imene cités à comparaître, rappelons-le, en 2019 et condamnés à une année de prison ferme par le tribunal de Oued Tlelat pour une affaire d'attribution d'une parcelle de terrain destinée au projet d'un dépôt frigorifique pour les produits agricoles situé à Cap Falcon dans la commune de Ain Turck. Cette affaire fut traitée tout dernièrement par la cour d'appel d'Oran qui a rendu son verdict innocentant tous les accusés dans cette affaire d'attribution d'une parcelle de terrain destinée à abriter, selon le jugement final, un projet structurant dans le cadre du secteur agricole en vue de l'installation d'un dépôt frigorifique pour la conservation et le stockage des produits agricoles de la localité de la daïra de Ain Turck qui est dépourvue de cette infrastructure de base destinée au stockage de ces produit agricoles. Cette attribution du foncier agricole au profit de l'investisseur Ibrir Khelifa s'est avérée conforme aux normes requises, a été statuée par la cour d'appel d'Oran qui a rendu son verdict par les acquittements des 04 mis en cause jugés par la cour d'appel d'Oran.