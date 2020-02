AIN TEMOUCHENT : Vaccination contre la peste des petits ruminants

Dans le cadre du programme préventif préconisé par l’inspection vétérinaire relevant de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d’Ain Temouchent, une vaste campagne de vaccination des moutons et chèvres contre la peste des petits ruminants vient d’être entamée. La campagne lancée le 15 février dernier durera trois mois et touchera les petits ruminants dont l’âge varie entre quatre et cinq mois. Selon Said Moussaoui inspecteur vétérinaire, l’objectif primordial de cette opération est de protéger tout le cheptel de la wilaya de cette maladie. L’interlocuteur a lancé un appel à tous les éleveurs qu’ils soient du secteur public ou privé de se rapprocher des services vétérinaires relevant de leur circonscription respective. Pour rappel, une autre campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse et la rage débutée le 15 décembre dernier, se poursuit et touchera tous les bovins et chiens rodant aux alentours des bergeries.