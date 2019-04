AIN TEMOUCHENT : Une statue pour Syphax à Béni Saf

Conformément aux recommandations du colloque international sur le roi numide des masseyssilses , qu’a abrité la ville d’Ain Temouchent et organisé par le haut commissariat à l’amazighité ( HCA ) du 22 au 24 septembre 2018, le maire de la commune de Béni Saf en l’occurrence Azza Djamel vient de faire savoir qu’une statue en l’honneur du roi Syphax sera érigée prochainement au niveau du rond point situé à l’intersection entre la route nationale 22 du côté de Rachgoun et le chemin de wilaya menant à Oulhaca endroit reliant deux daïras à savoir Béni Saf et Oulhaca l’endroit sera aménagé pour la circonstance car ayant toujours constitué selon le maire un point noir lors des intempéries l’étude du projet a été confié a un bureau des travaux publics.