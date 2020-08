AIN TEMOUCHENT : Une récolte de 80.000 quintaux de pois chiches attendue

La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d'Ain Témouchent prévoit une production de 80.000 quintaux de pois chiches dont la campagne de récolte a été lancée en juillet, a-t-on appris des responsables du secteur. La superficie totale plantée en pois chiches pour la saison agricole en cours est de 6.900 hectares, ce qui devra fournir environ 80.000 q de ce légume sec, a indiqué le directeur des services agricoles. Ghali Boulenouar a souligné qu'Ain Témouchent est considérée comme wilaya pilote au niveau national dans la production de pois chiches sur les plans quantitatif et qualitatif, faisant savoir qu'elle a enregistré, les dernières années, un engouement d'agriculteurs pour cette filière de légumineuses, qui se sont concentrés sur la production de graines de pois chiche, une expérience qui a été couronnée de réussite donnant des résultats encourageants La superficie concernée par la récolte au mois de juillet courant a atteint 1.350 ha donnant 13.500 q de pois chiches dont 265 q collectés au niveau des coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS) dans les communes de Hammam Bou Hadjar et d'Ain Témouchent. L’opération de récolte se poursuit dans de «bonnes» conditions, selon M. Boulenouar. Les communes de Hammam Bouhadjar, d'Oued Es-sabah et d'Ain Larbaâ, dans la wilaya d'Ain Témouchent, sont les plus actives dans la filière de production de pois chiches qui enregistre de plus en plus de demandes d'une saison à l'autre, au vu des résultats positifs obtenus et du rendement se répercutant sur la stabilité des prix de référence dans les marchés.