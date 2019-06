AIN TEMOUCHENT : Un vendeur de légumes décède après s’être immolé

Le jeune Kheireddine, vendeur de légumes au niveau de la cité nouvelle ville d’Ain Temouchent s’est atrocement donné la mort le lundi en après-midi en s’immolant par le feu selon des sources concordantes. La cause a été la confiscation de la balance avec laquelle il pesait les légumes par les forces de police. Se sentant humilié par ce geste, il s’immola devant tout le monde. Atteint de blessures graves, il a été évacué en urgence vers le CHU d’Oran en fin de journée provoquant une nuit agitée des citoyens du quartier. Comme geste humanitaire le wali , Mme Ouinez Labiba s’est même déplacée à Oran pour s’enquérir de la gravité des blessures causées .Malheureusement , le mercredi matin, la nouvelle de sa mort a vite fait le tour de la ville où certains amis du défunt ont observé un sit in devant le siège de la cinquième sûreté urbaine relevant de la sureté de daïra d’Ain Temouchent, afin que le ou les responsables soient sanctionnés au moment et où tous les citoyens et autres associations de la ville ne cessent d’ appeler à l’apaisement afin de ne pas donner dans le piège en ces circonstances. Affaire à suivre.