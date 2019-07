AIN TEMOUCHENT : Un train de voyageurs percute un semi-remorque

Selon Najim Derwiche, directeur de la gare routière de la SNTF d’Ain Temouchent, le train de voyageurs assurant la ligne Ain Temouchent à Beni-Saf est entré hier aux environs de 10h du matin en collision avec un camion semi-remorque immatriculé à Relizane, transportant des pipes pour le compte de la société COSIDER au niveau d’un passage non gardé au lieudit firmat el madama dans la commune de Sidi Benadda. Si aucune perte humaine n’a été enregistrée, l’aide du conducteur de la locomotive a été signalé grièvement blessé. Notre interlocuteur ajouta que pour ne pas pénaliser les voyageurs, les responsables de la SNTF en collaboration avec COSIDER, la protection civile et l’entreprise TERGOU ont eu recours aux bus privés pour transporter les voyageurs à leur destination. Les éléments de la gendarmerie territorialement compétente ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes de cet accident.