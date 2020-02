AIN TEMOUCHENT : Un réseau de trafic de produits pharmaceutiques démantelé

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal des stupéfiants, les éléments de la sûreté de daïra d’El- Amria dans la wilaya de Ain Temouchent ont démantelé une cellule spécialisée dans le trafic de psychotropes et produits pharmaceutiques non conventionnels, et arrêté six membres du réseau selon un communiqué de la sûreté de wilaya. L’opération en question a permis la saisie de 2520 comprimés psychotropes ,3582 produits de médicaments non conventionnels, 292 injections, une somme de 580.000 dinars, et un véhicule utilisé dans l’activité du réseau. L’aboutissement de l’affaire est survenu suite à des informations parvenues aux services compétents faisant état de la présence d’un individu activant dans le transport et la commercialisation illégale de psychotropes à partir de la ville de Maghnia dans la wilaya de Tlemcen à destination de la ville d’El- Amria dans la wilaya de Ain Temouchent et de la wilaya d’Oran .La surveillance des mouvements du suspect a permis son arrestation en flagrant délit en possession de psychotropes à bord d’un véhicule en compagnie de deux autres individus. La fouille du véhicule a permis de découvrir une quantité de 1380 comprimés psychotropes dissimulés minutieusement, ainsi qu’une somme d’argent. Approfondissant l’enquête, les policiers ont pu déterminer l’identité d’un complice résidant à Maghnia. .Apres extension de la compétence, et la perquisition du domicile de l’individu, 600 comprimés psychotropes et 3582 unités de produits pharmaceutiques non conventionnels de différents types de poudres médicales, du fil chirurgical destinés à la contrebande, et des injections ont également été découverts . L’enquête a permis d’identifier les fournisseurs du suspect arrêté à Mahgnia. Il s’agit de femmes habitants la même ville dont l’une d’elles est pharmacienne où les policiers ont découvert chez l’une d’elles, 540 comprimés psychotropes .Les six suspects seront présentés devant le parquet d’el -Amria.