AIN TEMOUCHENT : Un projet de 1600 logements ‘’AADL’’ prochainement lancé

En effet, selon des sources proches de l’Agence de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL), toutes les conditions nécessaires sont réunies déjà aux plans foncier, financier, matériel, technique et urbanistique , et qui sont le fruit des efforts consentis par Madame Ouinez Labiba, wali d’Ain Temouchent , ceux des responsables des directions du Logement et celle de l’Urbanisme et de la Construction de la wilaya d’Ain Temouchent, ainsi que ceux des responsables de l’Agence de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) tendant à relancer dans les prochains jours ce projet de 1600 unités de logements AADL, à la cité « Djaouhara » à Ain Temouchent. D’après les responsables de l’agence AADL ce retard dans le lancement des travaux est liée au déclassement de l’assiette agricole implantée dans une exploitation agricole collective (EAC) au profit de la direction des domaines de la wilaya d’Ain-Temouchent, et que la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique a été également entamée au plan local après l’établissement de l’expertise financière au profit des exploitants de la parcelle agricole. Rappelons que ce projet sera réalisé par la Société Chinoise de Construction des Logements « ZCIGC » ,selon les informations recueillies .Celle-ci spécialisée dans la construction des logements a réalisé auparavant à Ain-Temouchent 1000 logements AADL et 676 Logements Publics Locatifs (LPL) de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) de la wilaya d’Ain-Temouchent, avec le respect du délai imparti prévu par le cahier des charges entre les deux (02) parties Algérienne et Chinoise. Ce nouveau projet de 1600 Logements A.A.D.L va sans doute soulager beaucoup de familles en quête de logement en particulier les jeunes couples qui viennent de fonder des foyers conjugaux et s’attendent à y être logés.