AIN TEMOUCHENT : Un mineur arrêté pour vol de 290 millions de cts

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation de la police judicaire de la sureté de wilaya d’Ain Témouchent ont procédé à l’arrestation d’une personne pour inculpation d’incitation d’un mineur à la délinquance sur le réseau social facebook et vol d’argent. L’opération est survenue suite à une plainte déposée par un individu faisant état du vol d’une somme de 290 millions de centimes de son coffre fort personnel. Les investigations entamées ont permis d’identifier et d’arrêter l’auteur qui n’est autre qu’un mineur âgé de 17 ans stagiaire au niveau du centre de formation professionnelle. Ce dernier incitait la fille de la victime au vol d’argent de son père, accusation approuvée par l’inculpé après la confrontation sur preuve technique présenté devant le procureur. Le mineur inculpé a été mis en détention au centre des mineurs conclut le communiqué de la sureté de wilaya.