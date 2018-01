AIN TEMOUCHENT : Un milliard de cts pour la commune la plus propre

Selon Mustapha Hamdaoui, directeur de l’administration locale de la wilaya d’Ain Témouchent, la wilaya organisera en sa deuxième édition 2018 le concours de la commune la plus propre où une récompense d’un milliard de centimes sera allouée à la lauréate pour cette finalité. Un jury composé d’experts en hygiène - environnement et administration aura la tache de visiter les 28 communes et évaluer le travail fourni par chacune d’elles, par conséquent ce concours incitera tous les maires à redoubler leurs efforts et déployer tout leur savoir faire et exploiter les moyens humains et matériels disponibles de cette louable idée qui reste bénéfique pour toutes les communes afin de donner une autre image urbaine esthétique et améliorer le cadre de vie des habitants et assurer de meilleurs conditions aux touristes et visiteurs de la wilaya principalement en période estivale. Selon la même source, le montant décerné sera dépensé pour la réalisation d’opérations conformes à la gestion de la commune en sa première édition. Le prix était de cent millions de centimes dont a bénéficié la pauvre commune de Chentouf située au sud du chef lieu de la wilaya, ce qui a engendré des échos favorables au sein de la population.