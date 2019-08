AIN TEMOUCHENT : Un kilogramme de kif saisi et trois arrestations

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la brigade criminelle de la police judiciaire relevant de la sureté de wilaya d’Ain Temouchent ont réussi à arrêter deux personnes commercialisant la drogue au milieu des jeunes et cela suite à une information parvenue à leur service. Après investigations, les policiers arrivèrent à identifier les suspects et le lieu de leur présence. Ils ont été arrêtés en flagrant délit de chargement d’une quantité d’un poids de 675 grammes dissimulée dans un sac en plastique ainsi qu’une somme d’argent de 10.800 dinars recette de la vente. La perquisition de leurs domiciles a permis la découverte et la saisie de 90 grammes de kif traité. Après enquête avec les mis en cause en l’occurrence K.J. 48 ans – et D.M. 36 ans, ces derniers avouèrent l’identité de la personne dont la drogue a été destinée en l’occurrence A.A. 39 ans. La perquisition du domicile de ce dernier a permis la découverte de 51 morceaux de drogue prêts à la commercialisation. Présentés par devant le procureur près le tribunal d’Ain Temouchent, ils ont été mis en détention préventive, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.