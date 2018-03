AIN TEMOUCHENT : Un enfant meurt noyé

Selon un communiqué de la protection civile d’Ain Témouchent un enfant âgé de 15 ans répondant aux initiales de A. S. a perdu la vie dans une retenue d’eau située à la ferme Pasteur dans la commune d’Aghlal, daïra d’Ain Kihel. Les éléments de la protection civile employant trois plongeurs l’ont trouvé noyé dans une retenue d’un volume de 600 mètres cubes et d’une profondeur de cinq mètres en tenue de baignade. Le corps a été transporté vers les urgences puis vers la morgue de l’hôpital Ahmed Medeghri d’Ain Témouchent. Le communiqué signale que les causes du décès restent inconnues et une enquête judicaire a été diligentée par les services de la gendarmerie pour déterminer les causes de ce regrettable drame.