AIN TEMOUCHENT : Trois ans de prison pour un dealer

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité ,principalement le trafic de drogue, et suite à l’exploitation d’une information parvenue ,indiquant qu’un jeune individu s’adonne à la commercialisation de psychotropes au milieu des jeunes ,les éléments de la police judiciaire de la quatrième sureté urbaine relevant de la sureté de wilaya de Ain Temouchent ont élaboré un plan de sécurité qui leur a permis d’arrêter le suspect en flagrant délit en possession de 11 comprimés de psychotropes de différentes marques, d’un couteau et d’une somme d’argent de 3505 dinars considéré comme recette de la vente de la drogue. Le mis en cause K.A 26 ans a été soumis à la procédure d’usage avant d’être présenté par devant le procureur près le tribunal de Ain Temouchent où il a été condamné à trois ans de prison ferme ,assortis d’une amende de 200.000 dinars, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.