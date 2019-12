AIN TEMOUCHENT : Suspension du chef de la daïra de Beni-Saf

Selon une source crédible, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’aménagement du territoire a décidé hier la suspension à titre conservatoire du chef de la daïra de Beni-Saf dans la wilaya d’Ain Temouchent pour des raisons professionnelles. Muté à Beni-Saf , en novembre 2018 à l’issue du dernier mouvement partiel des chef de daïras, il a occupé le même poste au niveau de la daïra d’el-Maleh dans la wilaya de Ain Temouchent . Juste après l’information de sa suspension, un groupe de personnes en majorité des demandeurs de logements ont manifesté devant l’entrée du siège de la daïra en solidarité avec le chef de daïra et refusant sa suspension , pour le travail accompli depuis sa venue a la tête de la daïra de Beni-Saf notamment, concernant la transparence dans l’étude des dossiers de logements , et d’être toujours à l’écoute des doléances de tous les citoyens, témoignages partagés par plusieurs habitants de la daïra.