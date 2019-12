AIN TEMOUCHENT : Sortie pédagogique et scientifique au profit d’étudiants

Dans le cadre de la campagne de reboisement initiée par le ministère de l’agriculture , du développement durable et de la pêche , et en application de la réunion tenue le 26 novembre 2019, présidée par Ziadi Abdelkader , directeur de l’université ‘’Belhadj Bouchaib’’ d’Ain Temouchent et par Belhadri Boualem, président de l’Association de wilaya de défense des intérêts des utilisateurs d’eau, et de la protection de l’environnement de Ain Temouchent, il a été décidé d’organiser mercredi 18 décembre 2019 une visite guidée au profit d’étudiants de l’université parcourant les grands aménagements hydrauliques du système Tafna situé dans la daïra de Oulhaça. Ces étudiants issus de filières scientifiques ( génie civil, hydraulique, environnement, agriculture et chimie ) ,ont eu à suivre de visu l’ensemble des opérations ayant trait au captage de l’eau après traitement, au transport de l’eau par refoulement via des canalisations de grands diamètres , la dissipation d’énergie et le phénomène de cascades de l’eau, le remplissage de la retenue inter-saisonnière de Dzioua implantée dans la commune de Ain Tolba, le traitement de l’eau et le remplissage du réservoir de 50000 m3 ainsi que le départ vers les conduites desservant les villes de Ain Temouchent, Beni-Saf et Oran. Cette visite pédagogique et scientifique fut clôturée à titre de solidarité, par une opération de plantation de plants de caroubier au niveau d’un espace proche de la station de traitement et du réservoir.