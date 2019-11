AIN TEMOUCHENT : Sit-in des directeurs de CEM devant l’académie

Selon leur communiqué, les protestataires ont endossé la responsabilité totale à la directrice de l’éducation de la wilaya ,après les graves pressions exercées par des parties qui essayent de semer le flou et de s’ingérer par leur influence dans le bon fonctionnement du Cem .Ce mouvement de protestations, intervient à la suite de la situation de non stabilité du CEM en question à cause d’un conflit qui ne fait que commencer ,et qui risque de pénaliser et l’établissement et les élèves . Les directeurs ne comptent pas baisser les bras, et assurent qu’ils vont entamer toutes les procédures légales afin de mettre fin à cette situation pénalisant le secteur de l’éducation. Dans une déclaration parvenue à notre journal, la directrice du CEM nous résuma la situation comme suit : l’effervescence que connait son établissement est survenue à la suite du passage d’un PEF en conseil de discipline pour faute grave du quatrième degré, ce qui lui a valu la rétrogradation de son grade. Mecontent de ce verdict, et en collaboration avec une minorité d’autres enseignants, ils ont pris les élèves en otage malgré le soutien des parents d’élèves à ma cause. Pour preuve, a-t-elle ajouté, ‘’aujourd’hui, 18 enseignants sur les 40 que compte notre CEM sont entrés en grève sans aucun préavis de grève, la réglementation doit être appliquée dans toute sa rigueur , pour dans de tels comportements ‘’.