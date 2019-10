AIN TEMOUCHENT : Sept harraga interceptés à Sidi Djelloul

Dans le cadre de la sécurisation des côtes et lors d’une patrouille de routine, les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de Ain Temouchent ont réussi à mettre en échec une tentative d’émigration clandestine maritime à destination des côtes ibériques de sept jeunes au moment de leur tentative non sécurisée à partir de la plage de Sidi Djelloul, relevant de la commune de Beni-Saf ainsi que la saisie de l’embarcation pneumatique, des gilets de sauvetage, de 150 litres de gasoil. Les candidats à l’émigration clandestine résident dans les wilaya de Tlemcen, Ain Temouchent et Blida. Après les procédures d’usage, les gendarmes ont ouvert une enquête afin d’identifier les ou le passeur, conclut notre source.