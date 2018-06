AIN TEMOUCHENT : Sensibilisation sur l’électricité dans les mosquées

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’électricité que mène la direction de distribution de la wilaya d’Ain Temouchent et en ce mois sacré du ramadan et avec l’approche de la saison estivale, la caravane de sensibilisation continue sa mission en collaboration avec la Direction des affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya auprès des imams des mosquées de la wilaya, selon le communiqué parvenu de la Direction. Cette action vise à sensibiliser ce type de clientèles ( les mosquées ) sur les moyens de maitriser leur consommation en énergie électrique laquelle connait une augmentation importante au cours du mois du ramadan et en cette période de chaleur particulièrement durant la soirée ainsi que de permettre aux imams de véhiculer le message vu que les mosquées sont devenues un moyen de communication très efficace pour enseigner et guider le citoyen conclut le communiqué.