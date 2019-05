AIN TEMOUCHENT : Saisie de plus de 6 kg de résine de cannabis à Béni-Saf

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la brigade de recherche et d’investigation (BRI) de la police judicaire relevant de la sureté de wilaya d’Ain Temouchent a opéré une saisie de 6,7 kilogrammes de résine de cannabis et arrêté le mis en cause en flagrant délit. C’est à la suite d’une information parvenue faisant état de la présence d’un réseau criminel de trafic de drogue activant sur l’axe routier reliant Tlemcen - Béni Saf ( Ain Temouchent ) que les policiers ont mis en place un plan de surveillance de l’activant du réseau qui a duré un mois résultant par l’arrestation d’un membre de la cellule criminelle en l’occurrence T. N. 40 ans en flagrant délit transportant la drogue vers Béni Saf soigneusement dissimulée à bord d’une voiture de marque ‘’Hyundai’’. Présenté par devant le procureur près le tribunal de Beni Saf l’inculpé a été mis en détention préventive et la voiture remise aux services des douanes algériennes de Béni-Saf, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.