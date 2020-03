AIN TEMOUCHENT : Saisie de plus de 44000 boites de médicaments

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation ,les éléments de la brigade de gendarmerie nationale d’el-Amria, ont, suite à une information parvenue faisant état d’une tentative de contrebande d’un lot de médicaments vers une wilaya limitrophe, procédé à l’exploitation de l’information en dressant un barrage de surveillance à l’entrée de la ville d’el-Amria. Les gendarmes arrivèrent à intercepter la voiture signalée avec à son bord 40120 boites de Panadol et plus de 4200 boites du paracétamol, d’une valeur total de 17 millions de dinars, destinées à la spéculation profitant de la conjoncture actuelle . Trois individus ont été arrêtés lors de cette opération et accusés des griefs suivants : absence du registre de commerce et défaut de facturation.