AIN TEMOUCHENT : Saisie de plus de 4 kg de kif traité

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et selon une source concordante, les éléments de la gendarmerie nationale relevant du groupement d’Ain Temouchent ont réussi à saisir 4,5 kilogrammes de kif traité et l’arrestation du narcotrafiquant et cela suite à la fouille d’une voiture utilitaire au niveau de la route nationale reliant la wilaya d’Ain Temouchent à celle de Tlemcen. La quantité de kif a été découverte dissimulée à l’intérieur du véhicule conduite par un individu résidant dans la wilaya de Tlemcen. L’inculpé a été présenté devant les juridictions compétentes.